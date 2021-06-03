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04.06.2021 13:26 | интересное от Murrzik | комментарии: 3  ↓ 
В Кирове

19 школьников-победителей Всероссийской олимпиады в администрации города торжественно наградили майонезом, кетчупом и соусом «четыре сыра».
984x718, 113 Kb / Киров, олимпиада, школьники, майонез, кетчуп, соус

Киров, олимпиада, школьники, майонез, кетчуп, соус

комментарии
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gogy76 | 04.06.2021 13:29
а могли и терористом назначить!
саныч | 04.06.2021 14:06
Всё в дом. А могли бы просто за щёку потрепать!
Vintorezz | 04.06.2021 15:11
https://m.lenta.ru/news/2021/06/03/mayonez/
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