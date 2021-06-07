ещё! выкл. сиськи
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07.06.2021 07:54 | тексты от mxx | комментарии: 3  ↓ 
пакет с пакетами это рудиментарное устремление русского человека создать матрёшку
комментарии
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DimaS | 07.06.2021 10:22
Ссссукааа, в голос ору!
kikos | 07.06.2021 12:13
DimaS (10:22), ещё один крикун... тише, соседей перепугаешь.
DimaS | 07.06.2021 16:40
kikos (12:13), ок, тогда пойду стену перфорировать перфоратором.
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