|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
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08.06.2021 10:59 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
- Николай, вы заняты? Нет? Ну славно! Приходите к нам, мы тут Бродского читаем! Алексей принес четыре тома собрания сочинений. С нами две аспирантки филологического факультета МГУ и студентка консерватории. Если не трудно, захватите с собою какой-нибудь инструмент помузицировать - скрипку, а лучше виолончель.
- Серый, где ты таких находишь?! Чо такое виолончель? Литруха водяры, что ли?
- Да-да, Николай, мы ждем вас!
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