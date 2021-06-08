08.06.2021 10:59 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от - Николай, вы заняты? Нет? Ну славно! Приходите к нам, мы тут Бродского читаем! Алексей принес четыре тома собрания сочинений. С нами две аспирантки филологического факультета МГУ и студентка консерватории. Если не трудно, захватите с собою какой-нибудь инструмент помузицировать - скрипку, а лучше виолончель.

- Серый, где ты таких находишь?! Чо такое виолончель? Литруха водяры, что ли?

- Да-да, Николай, мы ждем вас!