ещё! выкл. сиськи
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08.06.2021 19:15 | интересное от Polina | комментарии: 3  ↓ 
Фото сделано на фоне холма под названием Мон-Мерку.
Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало новую впечатляющую фотографию, полученную от марсохода Curiosity, продолжающего свою работу на Марсе.
1200x675, 174 Kb / Марс, марсоход

Марс, марсоход

комментарии
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саныч | 08.06.2021 19:18
Классная железяка и фотки супер!
DimaS | 08.06.2021 19:41
ходовая уже разъёбана
vaillant | 08.06.2021 22:08
если засомневаться малёк, бан сразу?
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