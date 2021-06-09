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09.06.2021 23:16 | тексты от kikos | комментарии: 0 ↓
Дело
было
осенью.
Мрак.
Туман.
Сырость.
Мужику не совсем еще преклонного возраста
Погода была не в милость.
Широким, размашистым шагом
Со складкой меж мрачных глаз,
Идет в магазин.
Покупает шляпу.
Шляпа
Ему
Как раз.
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