ещё! выкл. сиськи
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12.06.2021 13:13 | тексты от Mullets | комментарии: 0  ↓ 
- Пап, скажи пожалуйста, а у кого я ум взял?
- Несомненно от мамы, сынок. Никак иначе.
- А почему?
- Ну так мой-то у меня остался.
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