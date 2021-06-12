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12.06.2021 13:13 | тексты от Mullets | комментарии: 0 ↓
- Пап, скажи пожалуйста, а у кого я ум взял?
- Несомненно от мамы, сынок. Никак иначе.
- А почему?
- Ну так мой-то у меня остался.
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