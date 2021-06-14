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14.06.2021 10:40 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Пятый македонский

Офицерское золотое кольцо V Легиона Македония с чернённой надписью (2-3 вв. н.э.). Пятый Легион Македония был основан Октавианом в 1-м веке до н.э
564x553, 71 Kb / кольцо, перстень, свастика, золото, Легион, Македония

кольцо, перстень, свастика, золото, Легион, Македония

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