ещё! выкл. сиськи
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16.06.2021 14:22 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Стук в ворота рая. Апостол Пётр открывает и видит чувака в бутсах, шортах и футболке.
- Ты кто?
- Я русский футболист.
- Хуясе, а как ты в ворота попал?
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