ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: https://youtu.be/ImaHBeT0KXY »
21.06.2021 10:14 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Если распустить слух, что "Спутник V" спасает от сглаза, снимает наведенную порчу и венец безбрачия, Россия через три дня выйдет на первое место в мире по проценту вакцинированных!
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 5
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 117689 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 209 / 334| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer