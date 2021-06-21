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21.06.2021 10:59 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
Из новейших методов диагностики от поклонниц Малышевой:
Пописать под дерево. Если сбежались муравьи, значит сахар. Если мухи - инфекция. Если высыхает быстро - соли много. Не чувствуешь запаха - ковид. Забыла снять трусы - Альцгеймер, а если опоздала снять - Паркинсон
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