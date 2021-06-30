ещё! выкл. сиськи
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30.06.2021 20:25 | тексты от kikos | комментарии: 0  ↓ 
Никакое высшее экономическое, по сути, ничего не даёт: евреем нужно родиться.
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