03.07.2021 08:25 | интересное от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от /не знаю, правда или нет/



Хитрости Сальвадора Дали



Сальвадор Дали был окружен легендами и тайнами. К примеру, он мог заявить покупателям, что для написания картины использовал большое количество пчелиного яда, перемешанного с краской. Поэтому, эта картина является такой необычной, и должна стоить не меньше миллиона.



Вот одна из легенд. Сальвадор Дали часто посещал новые для него рестораны, приглашая на обед различных людей: богатых покупателей, ценителей искусства, критиков и просто друзей. Всех он угощал за свой счет. Дали для своих гостей заказывал самые дорогие блюда.



Когда приходило время платить по счёту, художник щедрой рукой подписывал чек, а затем… переворачивал чек и писал несколько тёплых слов в благодарность хозяину заведения, завершая благодарность своей размашистой подписью.



Дали был уверен, что хозяин ресторана ни за что не решится обналичивать такой чек с оригиналом подписи самого Сальвадора Дали!



Именно так и было: хозяева ресторанов не обналичивали такой чек. Ведь понимали, что смогут со временем выручить гораздо больше денег за этот чек, чем просто сумма по счёту. По сути, Дали расплачивался за дорогой обед кусочком бумаги со своей подписью.



Но такой чек под стеклом висел на самом видном месте в ресторане, мол: “У нас кушает сам Сальвадор Дали!”



Ну а художник экономил кучу денег, приобретал новых покупателей и получал славу щедрого друга.

Сальвадор, Дали

