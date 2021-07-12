12.07.2021 06:37 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Встретились как-то два старых друга-еврея. Давно не виделись, решили сходить в кафе, посидеть, поговорить. Посидели, рассказали друг другу все новости, что случились в их жизни за последние годы. Обсудили все свои бизнес вопросы и возможное сотрудничество. Дело дошло до оплаты счёта за выпитый чай.

Тут один еврей говорит:

- А давай поступим с тобой так: вон стоит фонтан, мы с тобой в него нырнем, и кто первым вынырнет, тот и оплатит счет.

Так и сделали.

Следующее утро. Утренний заголовок одной из газет: два богатых еврея утопились в фонтане.