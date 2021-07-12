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12.07.2021 06:37 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
Встретились как-то два старых друга-еврея. Давно не виделись, решили сходить в кафе, посидеть, поговорить. Посидели, рассказали друг другу все новости, что случились в их жизни за последние годы. Обсудили все свои бизнес вопросы и возможное сотрудничество. Дело дошло до оплаты счёта за выпитый чай.
Тут один еврей говорит:
- А давай поступим с тобой так: вон стоит фонтан, мы с тобой в него нырнем, и кто первым вынырнет, тот и оплатит счет.
Так и сделали.
Следующее утро. Утренний заголовок одной из газет: два богатых еврея утопились в фонтане.
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