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12.07.2021 06:38 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
Муж ходит дома в тапках, бесит ужасно. А ещё у него есть кот, который меня тоже ужасно бесит. Решив убить сразу двух зайцев, я нассала мужу в тапки. Кота он отчитал, тапки купил новые. Решила повторить. За этим делом он меня и застал. Сказал, что я ненормальная, забрал кота и ушёл из дома. Вот как ему доказать, что я хотела как лучше… Он и слушать ничего не хочет.
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