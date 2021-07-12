12.07.2021 06:38 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Муж ходит дома в тапках, бесит ужасно. А ещё у него есть кот, который меня тоже ужасно бесит. Решив убить сразу двух зайцев, я нассала мужу в тапки. Кота он отчитал, тапки купил новые. Решила повторить. За этим делом он меня и застал. Сказал, что я ненормальная, забрал кота и ушёл из дома. Вот как ему доказать, что я хотела как лучше… Он и слушать ничего не хочет.