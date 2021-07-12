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12.07.2021 17:55 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Сильвестр Сталлоне с молодой версией себя.
6 июля 2021 г. актеру исполнилось — 75 лет
880x880, 188 Kb / Сильвестр Сталлоне, перчатки, боксер, шорты, трусы, пояс, часы

Сильвестр Сталлоне, перчатки, боксер, шорты, трусы, пояс, часы

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