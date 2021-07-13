ещё! выкл. сиськи
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13.07.2021 11:23 | тексты от mxx | комментарии: 2  ↓ 
- Пришли твои анализы на ЗППП. У тебя всё чисто...
- Ну вот. Какой можно сделать вывод?
- Все твои шалавы совершенно здоровы. Поздравляю!
комментарии
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kikos | 13.07.2021 23:22
)) отлично!
supershmel | 14.07.2021 00:09
kikos (23:22), а ты что рад? шалавы не твои ведь
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