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20.07.2021 20:14 | прочее от mr.bsa | комментарии: 5  ↓ 
Главное что мотик цел не пацараплся)
728x546, 80 Kb / мотик, байк, блонд, брюки, телеса, босиком

мотик, байк, блонд, брюки, телеса, босиком

комментарии
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supershmel | 20.07.2021 21:27
mr.bsa | 20.07.2021 22:49
supershmel (21:27), а что реально когда ушатал как минимум пару великов и мопедов, про мото так и думается)) этож пипец печалька
supershmel | 20.07.2021 23:17
mr.bsa (22:49), ну у нас мотак стоит дороже машины, что ахтунг, а если бы стоил дешевле..
Moveton | 20.07.2021 23:36
supershmel (23:17), это мотоциклы такие дорогие или машины такие дешёвые? В Украине новый даже спортбайк - это где-то от 1300$ до 8000$, а новые автомобили от 8600$ только начинаются и понятно, что это зовущиеся ведром с болтами.
supershmel | 20.07.2021 23:39
Moveton (23:36), ну давай закрепим, что машины и мотоциклы мы берём новые с салона, а не "японское качество привозим под ключ из под японца дедушки который 20 лет на спорте катался за хлебом" и тут выходит, что мото у нас от ляма рублей, а машины у нас от 700к рублей. опять же машину инвалидка и мотоцикл ява мы за средства передвижения не считаем. за спортики которые стоят как беха м3 тоже не говорим
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