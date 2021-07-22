ещё! выкл. сиськи
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22.07.2021 06:54 | тексты от kikoS | комментарии: 0  ↓ 
По данным прокуратуры Российской Федерации 30% преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения... вы только вдумайтесь, 70% преступлений совершается трезвыми! УВИДЕЛ ТРЕЗВОГО - ПЕРЕЙДИ ДОРОГУ.
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