ещё! выкл. сиськи
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24.07.2021 12:50 | картинки от Safich | комментарии: 2  ↓ 
Я транс-вакцинирована.
Я не вакцинирована, но идентифицирую себя вакцинированной.
Будьте добры, уважайте мой выбор. (фр.)

З.Ы: Будьте толерантными, сука)
960x950, 68 Kb / бабуля, вакцина, транс, бабушка, коза, толерантность

бабуля, вакцина, транс, бабушка, коза, толерантность

комментарии
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Гаткий | 24.07.2021 13:11
вакцинировался, в четверг второй компонент поставил, в пятницу охуевал от побочек, сегодня огурцом себя чувствую) и вам того же советую. Антипрививочники - суицидники
Гаткий | 24.07.2021 13:12
делал все добровольно, в платной клинике, то есть сам платил. Работодатель я, так что хер бы меня кто заставил, если бы сам не захотел.
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