ещё! выкл. сиськи
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27.07.2021 06:36 | тексты от Murrzik | комментарии: 2  ↓ 
Первая брачная ночь, муж морально готовит жену:

- Дорогая, сейчас будет немного больно, а потом приятно...

Через полчаса занятий любовью новобрачная интересуется:
- А когда же будет больно?
- А вот сейчас кончу и по морде дам.
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Sheitan | 27.07.2021 08:39
Блядь, это было бояном, когда я ещё в школе учился. Тогда ещё говорили не боян, а борода
supershmel | 27.07.2021 09:50
Sheitan (08:39), щас по морде дам
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