ещё! выкл. сиськи
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30.07.2021 12:39 | сиськи от Shurella! | комментарии: 8  ↓ 
Собственно с праздником!
900x650, 532 Kb / день сисадмина, патч корд, серверная

день сисадмина, патч корд, серверная

комментарии
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ceba | 30.07.2021 12:49
а много на блоге сисадминов?
supershmel | 30.07.2021 13:26
ceba (12:49), кто то же блог поднял)
ceba | 30.07.2021 13:34
supershmel (13:26), с колен? :)
supershmel | 30.07.2021 14:45
ceba (13:34), и поставил раком)
bag | 30.07.2021 14:49
я устраивался на работу 11 лет назад сисадмином, както незаметно в программисты переписали, хотя ничего такого не делаю. я и как сисадмин почти уже не работаю. СУПЕР-ЭНИКЕЙ!
flibustier | 30.07.2021 15:02
Бахилы... Пфф я вас прошу
supershmel | 30.07.2021 16:37
flibustier (15:02), волосней кулера забьют все
TechnicalEcstasy | 30.07.2021 17:23
Точно! Я-то и забыл. С днем сисадмина. Я же и сисадмин тоже.
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