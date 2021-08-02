02.08.2021 09:06 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Я же астматик. Хочу себе сделать ингалятор в виде пистолета.

Прикинь, при любом приступе отдышки - я засовываю ствол в рот, нажимаю на курок и вдыхаю.

А если перед этим сказать "Я не хочу так больше жить!", то вообще идеально.