ещё! выкл. сиськи
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03.08.2021 12:44 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Армянская традиция - это выглядеть всегда лучше, чем есть на самом деле. Потому что выглядеть хуже, чем на самом деле, это уже еврейская традиция.
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