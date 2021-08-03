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03.08.2021 13:59 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» 11-й дивизии подводных лодок Краснознамённого Северного флота РФ.
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