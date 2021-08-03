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03.08.2021 17:01 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 

573x313, 44 Kb / смертность, убыль населения, росстат, с каждым годом живем все лучше, неумолимая поступь Величия

смертность, убыль населения, росстат, с каждым годом живем все лучше, неумолимая поступь Величия

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