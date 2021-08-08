ещё! выкл. сиськи
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08.08.2021 14:58 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
На сцене висит ружьё.
Чехов: ружьё стреляет в конце пьесы
Достоевский: ружьё стреляет в начале пьесы
Пришвин: "С этим старым ружьишком я обошёл все подмосковные болота в ту прекрасную пору, когда золотисто-зелёные леса шумели кронами"
комментарии
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kikos | 08.08.2021 16:23
охуенно!
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