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10.08.2021 02:28 | сиськи от mxx | комментарии: 2  ↓ 

1800x1120, 594 Kb / палатка, камни, голая, сапоги, пикник, лес, рейчел кук

палатка, камни, голая, сапоги, пикник, лес, рейчел кук

комментарии
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gogy76 | 10.08.2021 08:31
А вдруг дождь? А у нее палатка не тентованая
DimaS | 10.08.2021 08:52
gogy76 (08:31), тентованая, просто его не натянули. Еще и крепления внутренней палатки к дугам не прищёлкнули. Чисто для фото по быстрому поставили внутреннюю палатку и всё.
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