10.08.2021 04:28 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от - Еще раз, сука, назовешь меня интеллигентным человеком и до конца жизни будешь ссать кровью. Хорошо понятно, гнида?

- Петр Алексанро… Алексеевич, что вы говорите, вы же профессор…

- Это я здесь, тварь, профессор, в этих гнилых стенах, а вот сейчас я возьму тебя за шкирку, мы покинем аудиторию, выйдем на свежий воздух и - оп, бля - я уже не на работе, а ты - не мой студент, а всего лишь говноед на тонких ножках. И ничто, придурок, не помешает мне вырвать тебе кадык и засунуть в твою тощую задницу…

Профессор презрительно сплюнул, вернул лицо в нормальное состояние и посмотрел на студента. Студент Архипкин стучал зубами и молчал.

Профессор вздохнул:

- Видит Бог - я сделал все, что мог. Либо вы мне сейчас расскажете - что такое когнитивный диссонанс, либо я не смогу вам поставить даже тройку. Думайте, Архипкин, думайте… Соотносите увиденное и пережитое с моим вопросом.