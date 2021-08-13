ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: Экстремисты https://ngs.ru/text/politics/2021/08/13/70072448/ »
13.08.2021 03:30 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
Телевизор — это место, где люди без чести и совести рассказывают людям без памяти и мозгов, как хорошо жить в стране, которой управляют воры и убийцы.
комментарии
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kikoS | 13.08.2021 07:01
Как громко то..
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