ещё! выкл. сиськи
« vaillant: было ли что-то подобное у варягов? »
18.08.2021 22:44 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Вот ещё примеры переосмысления фильмов:

Пожилая женщина рассказывает эротические истории группе водолазов.
Титаник

Мужчина прячется за книжным шкафом, чтобы не работать на ферме.
Интерстеллар

Частный сыщик издевается над ветераном войны.
Шерлок Холмс

Мужчина избавился от инвалидного кресла, став голубым.
Аватар

Толпа жарит француженку в центре города.
Жанна Дарк

Девушке не везёт с парнями: один кобель, второй упырь.
Сумерки
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