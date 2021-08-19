ещё! выкл. сиськи
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19.08.2021 07:26 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Шойгу: мой дедушка добывал всегда столько мяса, сколько мог съесть.
В 2020 г., дочери Шойгу за год "заработали" почти 1,3 млрд, жена 1 млрд рублей.
Какие твари ненасытные, окружают этого честного человека.
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