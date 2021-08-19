ещё! выкл. сиськи
« supershmel: @Vintorezz, при этом ранее этой тату не было. она бобо чтоле »
19.08.2021 07:46 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Гордон говорит, что в детстве его дразнили "Димка-невидимка". Конечно же верю, мальчика по фамилии Гордон конечно же дразнили "Невидимкой"..
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