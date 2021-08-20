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20.08.2021 16:27 | прочее от Polina | комментарии: 2  ↓ 

1080x1351, 509 Kb / дома, здания, улицы, вид сверху, Пласа-Майор, Мадрид, Испания

дома, здания, улицы, вид сверху, Пласа-Майор, Мадрид, Испания

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MerlinGM | 20.08.2021 16:33
Пласа-Майор, Мадрид, Испания.
MerlinGM | 20.08.2021 16:44
https://commons.wikimedia.org/ ... :Francisco_rizi-auto_de_fe.jpg - Auto de fe en la plaza Mayor de Madrid.
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