|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
23.08.2021 18:48 | тексты от atrox | комментарии: 0 ↓
Английский адмирал и епископ питали острую взаимную неприязнь и пользовались любым случаем, чтобы поиздеваться друг над другом. Однажды они столкнулись на вокзале.
— Дежурный! — епископ подслеповато прищурился и ткнул толстым пальцем в увешанную орденами грудь адмирала. — Когда уходит поезд на Дувр?
— Через 20 минут, мадам, — ответил адмирал, — но стоит ли путешествовать в вашем положении?
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 118776 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 208 / 330| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————