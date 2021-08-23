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23.08.2021 18:48 | тексты от atrox | комментарии: 0  ↓ 
Английский адмирал и епископ питали острую взаимную неприязнь и пользовались любым случаем, чтобы поиздеваться друг над другом. Однажды они столкнулись на вокзале.
— Дежурный! — епископ подслеповато прищурился и ткнул толстым пальцем в увешанную орденами грудь адмирала. — Когда уходит поезд на Дувр?
— Через 20 минут, мадам, — ответил адмирал, — но стоит ли путешествовать в вашем положении?

анекдот

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