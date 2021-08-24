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24.08.2021 14:19 | прочее от Polina | комментарии: 2  ↓ 

1200x800, 367 Kb / горы, скалы, лес, деревья, небо, трава, скамейка, лавочка, воды, снега, озеро

горы, скалы, лес, деревья, небо, трава, скамейка, лавочка, воды, снега, озеро

комментарии
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Murrzik | 24.08.2021 14:33
А чо не травы, леса?
Polina | 24.08.2021 14:35
Murrzik (14:33), :)
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