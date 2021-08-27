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27.08.2021 15:37 | картинки от akel | комментарии: 4  ↓ 

1280x1280, 179 Kb / ИЛ-76, кресло, эвакуация, солдат, конус

ИЛ-76, кресло, эвакуация, солдат, конус

комментарии
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Vintorezz | 27.08.2021 15:42
Говорят что это американец из 82 вдд США.
vaillant | 27.08.2021 16:31
турели у ИЛа ч0ткие
buny | 27.08.2021 17:49
Vintorezz (15:42), его не пустили на борт...
buny | 27.08.2021 17:50
vaillant (16:31), гражданский самолёт... чисто птичек отгонять...
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