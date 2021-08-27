ещё! выкл. сиськи
« supershmel: https://coub.com/view/2vk10r https://coub.com/view/2vjpgb »
27.08.2021 23:58 | интересное от Polina | комментарии: 0  ↓ 
Не подумайте, что этот холст был создан художником-экспрессионистом. На первом плане погибшие деревья, которые омрачает закат солнца, а вдалеке расположены красные дюны Намибии. Наличие теней и света образуют ощущение присутствия не естественного.
1900x1424, 302 Kb / деревья, закат, песок, оранжевый, голубой

деревья, закат, песок, оранжевый, голубой

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 118908 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 187 / 330| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer