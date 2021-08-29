29.08.2021 11:28 | тексты от mxx | комментарии: 3 ↓ от Я всю жизнь мечтал о тихом, простом домике у моря, где мы бы с женой пекли бы оладьи, я бы рыбачил, а она стирала белье…

- Ого, какая огромная рыбина! А я уже все перестирала! Сядешь писать роман?

Шелестят огромными листьями платаны, веет покоем и негой. Солнце припекает загорелые волосатые ноги, словно тигр продираясь сквозь заросли черных волос…

Я смотрю на её каштановые кудри, развевающиеся в лёгких объятиях влажного бриза. Сегодня она собрала триста двадцать раковин.

- Какие красивые! - говорю я. - Где ты их нашла?

- В пизде, Олег, - отвечает она, - Когда мы отсюда уже уедем?