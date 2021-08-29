ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: @supershmel, надо было спросить, дрочишь!? »
29.08.2021 11:28 | тексты от mxx | комментарии: 3  ↓ 
Я всю жизнь мечтал о тихом, простом домике у моря, где мы бы с женой пекли бы оладьи, я бы рыбачил, а она стирала белье…
- Ого, какая огромная рыбина! А я уже все перестирала! Сядешь писать роман?
Шелестят огромными листьями платаны, веет покоем и негой. Солнце припекает загорелые волосатые ноги, словно тигр продираясь сквозь заросли черных волос…
Я смотрю на её каштановые кудри, развевающиеся в лёгких объятиях влажного бриза. Сегодня она собрала триста двадцать раковин.
- Какие красивые! - говорю я. - Где ты их нашла?
- В пизде, Олег, - отвечает она, - Когда мы отсюда уже уедем?
комментарии
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U_Ice | 29.08.2021 18:59
Блядь, как же я взорал!!! :) Это просто 10/10.
kikoS | 29.08.2021 19:08
U_Ice (18:59), ты взорал и всех распугал.. никто комментировать не хочет.
U_Ice | 29.08.2021 19:18
kikoS (19:08), Блядь я кентам всем скинул, они тоже взорали... Может в этом дело? :)
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