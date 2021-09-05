|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
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05.09.2021 07:38 | интересное от Murrzik | комментарии: 2 ↓
В 1950-е американская модель Викки Дуган прославилась образами в платьях с открытой спиной, чем заработала себе место в пантеоне playboy.
На вопрос, почему так любит показывать спину, Дуган как-то ответила: «а что остаётся с моей маленькой грудью?»
В конце 1980-х дуган стала прототипом персонажа Джессики Рэббит и её платья с голой спиной из «кто подставил кролика роджера».
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