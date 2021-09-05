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05.09.2021 07:38 | интересное от Murrzik | комментарии: 2  ↓ 
В 1950-е американская модель Викки Дуган прославилась образами в платьях с открытой спиной, чем заработала себе место в пантеоне playboy.

На вопрос, почему так любит показывать спину, Дуган как-то ответила: «а что остаётся с моей маленькой грудью?»

В конце 1980-х дуган стала прототипом персонажа Джессики Рэббит и её платья с голой спиной из «кто подставил кролика роджера».
1280x854, 108 Kb / платье, чёрное, картина, скрипка, блондинка

платье, чёрное, картина, скрипка, блондинка

комментарии
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Hedg | 05.09.2021 08:05
Однако на фото Мирей Дарк (фильм Высокий блондин в черном ботинке (1972))
Hedg | 05.09.2021 08:07
И грудь у Викки Дуган была вполне большая.
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