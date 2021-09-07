ещё! выкл. сиськи
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07.09.2021 18:48 | тексты от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
— Я не кончила.
— У тебя было столько же времени, сколько у меня, значит ты просто не умеешь грамотно распределять свое время. Изучи таймменеджмент.
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Murrzik | 07.09.2021 19:52
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