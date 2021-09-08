ещё! выкл. сиськи
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08.09.2021 18:05 | тексты от IRS12 | комментарии: 4  ↓ 
Скорей бы лето...
комментарии
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DimaS | 08.09.2021 18:26
В данный момент лето можно получить только за деньги.
vaillant | 08.09.2021 18:32
DimaS (18:26), нет, потому что ещё не зима
DimaS | 08.09.2021 18:47
vaillant (18:32), у меня тут зима будет через месяц-полтора.
vaillant | 08.09.2021 19:28
DimaS (18:47), вот тогда в ЮП будет лето
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