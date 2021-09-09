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09.09.2021 08:07 | интересное от Polina | комментарии: 0  ↓ 
Одно из самых необычных природных явлений — карусель смерти. Некоторые муравьи двигаются по феромоновому следу своих собратьев, и если он замкнется, они начинают бесконечно ходить по кругу, умирая от усталости.
1000x563, 457 Kb / муравьи, круг, карусель смерти

муравьи, круг, карусель смерти

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