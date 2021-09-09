09.09.2021 08:53 | тексты от Лелик | комментарии: 0 ↓ от Лежу в одной из палат интенсивной терапии. Смежные двери для быстрого доступа персонала и все такое. Процедурный кабинет - моя палата - соседняя палата. В соседней палате лежит "тяжелая" бабулька. Глухая почти. Типа не ходит. Под кислородом. В первую же ночь, в 5утра, начинают доноситься "ой, ой...". С ноги открывается смежная дверь, уверенно входит эта бабушка на "ОЙ двигателе", идет к двери процедурки, ебашит несколько раз дверь. Дверь не поддается. Стоит смотрит. Все это под звуки "ой". Догадывается потянуть. Дверь открывается. Заходит. Долго смотрит, закрывает идет обратно. Ложится. Спит. Утром рассказываю, никто не верит.

Ок.

Вчерашнее утро. Те же звуки "ой", шаги. Я уже возле двери. Входит бабка. Я командую

-НАЗАД!!!

Она разворачивается и уходит. Слышу ходит кругами по палате. "Ой, ой". Бабах. Не поместилась в поворот. И затихла. Все, пиздец, отмучалась. Встаю, одеваюсь, пиздую за персоналом. Дохожу до коридора, оттуда опять "ой, ой". Ага, САСАТЬ наследнички, хуй вам, а не супчик напоследок. В коридоре встречаю сестру, заходим в палату. Там довольно удобно, между холодильником и стеной, лежит причина грохота и не может понять в чем дело. Чуть не сказал, что я архангел Михаил, а это мать Тереза... В общем, уложили бабку. Вызвали родственников. Дежурят. Сегодня утром снова был бабах. Пролежала на полу полчаса, пока я не разбудил ее дежурную дочку. Интересно, что будет завтра утром...