ещё! выкл. сиськи
« atrox: сильно увлеченных коричневыми рыбками аквариумистов. »
09.09.2021 18:08 | тексты от atrox | комментарии: 0  ↓ 
Бабулька бродит по рыбному рынку:
— Сынок, а рыбка свежая?
— Бабушка, она живая!
— Хех!., я тоже живая...
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