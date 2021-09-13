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13.09.2021 18:50 | тексты от kikos | комментарии: 2 ↓
Медицинский институт. Начало лекции. Заходит преподаватель.
-Да, весна. Юноши смотрят на девушек, девушки смотрят на юношей. Как-то в молодости я с приятелем пошел на дискотеку. И там нам обоим понравилась одна симпатичная девушка. Но она предпочла мне моего друга и с дискотеки ушла с ним. Вот так я остался с носом.
А мой друг без носа. Запишите тему лекции:
“Сифилис и его последствия".
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