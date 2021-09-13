ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: https://oper.ru/static/data/forum/936/31234124.mp4 »
13.09.2021 18:50 | тексты от kikos | комментарии: 2  ↓ 
Медицинский институт. Начало лекции. Заходит преподаватель.
-Да, весна. Юноши смотрят на девушек, девушки смотрят на юношей. Как-то в молодости я с приятелем пошел на дискотеку. И там нам обоим понравилась одна симпатичная девушка. Но она предпочла мне моего друга и с дискотеки ушла с ним. Вот так я остался с носом.
А мой друг без носа. Запишите тему лекции:
“Сифилис и его последствия".
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
dimas | 13.09.2021 19:42
Неужели этого бойана тут не было? о0
mxx | 13.09.2021 19:45
dimas (19:42), был
BLOG:)388
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 119330 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 213 / 321| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer