13.09.2021 18:50 | тексты от kikos | комментарии: 2 ↓ от Медицинский институт. Начало лекции. Заходит преподаватель.

-Да, весна. Юноши смотрят на девушек, девушки смотрят на юношей. Как-то в молодости я с приятелем пошел на дискотеку. И там нам обоим понравилась одна симпатичная девушка. Но она предпочла мне моего друга и с дискотеки ушла с ним. Вот так я остался с носом.

А мой друг без носа. Запишите тему лекции:

“Сифилис и его последствия".