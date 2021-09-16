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16.09.2021 07:26 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Экипаж британского дальнего бомбардировщика Авро Ланкастер (Avro Lancaster) перед своим самолётом.
На фото мы видим экипаж в составе: пилота, радиста, штурмана, бортинженера, бомбардира (он же — носовой стрелок), башенного стрелка, хвостового стрелка.
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