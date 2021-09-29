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29.09.2021 07:39 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
"The flying baby", 1995 год, нацпарк Джошуа — Три, Калифорния, США

Почти три десятилетия назад фотограф Грег Эпперсон создал изображение, которое станет культовым для некоторых сообществ скалолазов.
На снимке мама из семьи туристов перекидывает полугодовалого малыша отцу семейства, который стоит на другой стороне пропасти.
Малыш долетел в полном здравии и сохранности.
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