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22.10.2021 15:34 | картинки от gresyr | комментарии: 13  ↓ 
Я осознал свою гендерную идентичность. Теперь я идентифицирую себя как биполярный транзистор.
2000x2000, 175 Kb / биполярный, транзистор, гендер

биполярный, транзистор, гендер

комментарии
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DimaS | 22.10.2021 15:41
Охуенно!!!
supershmel | 22.10.2021 15:52
полезай в тестер глянем какой ты биполярный
gresyr | 22.10.2021 16:05
DimaS (15:41), спасибо :)
Vintorezz | 22.10.2021 16:06
Четырёхзвёздный?
болт | 22.10.2021 17:14
неправильная картинка, стрелка внутри круга рисуется
gresyr | 22.10.2021 18:54
болт (17:14), Кэп, это не знак транзистора, это знак гендера, объединяющий в себе признаки транзистора и мужского мускулиного привелигерованного белого цисгендерного гендера. Или что-то типа...
DimaS | 22.10.2021 22:36
gresyr (18:54), так, объяснись на счёт "белого", или тя ща блм заебёт)))
gresyr | 23.10.2021 03:23
DimaS (22:36), да, действительно, есть в наших селениях проблема расового разнообразия. Все тут белые и не у кого за это просить прощения.
болт | 23.10.2021 08:08
gresyr (18:54), Хм, странно как-то, идентификация как биполярный транзистор, а изображение как "признаки транзистора и мужского мускулиного привелигерованного белого цисгендерного гендер"
gresyr | 23.10.2021 14:31
болт (08:08), Я нахожу транзисторы весьма маскулиными. Особенно какой-нибудь КТ808.
anion | 23.10.2021 14:56
Транс зистор
gresyr | 23.10.2021 19:31
anion (14:56), Трансзистор - это когда прямой транзистор считает себя обратным... или, не дай бог полевым.
DimaS | 23.10.2021 22:35
gresyr (14:31), чем тебе МП40-42 не зашёл? Или КТ315-361? Или ГТ-403-404. На них моя молодость прошла.
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