ещё! выкл. сиськи
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31.10.2021 17:33 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Стюардесса "Аэрофлота" Валерия Куприянова, Шереметьево, 1964 год
800x1080, 271 Kb / стюардесса, самолёт, аэрофлот, сумка, пилотка, униформа

стюардесса, самолёт, аэрофлот, сумка, пилотка, униформа

комментарии
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kamilus | 31.10.2021 18:04
руки как после ремонта двигателя - мазут не смылся
Vintorezz | 31.10.2021 18:41
Пилотка
пересмешник | 31.10.2021 21:11
Красивая. Не то что нынешнее племя..
Polina | 31.10.2021 21:16
пересмешник (21:11), да лан тебе! всегда были девки и красавицы и не очень-то
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