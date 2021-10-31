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31.10.2021 22:59 | картинки от Mullets | комментарии: 1  ↓ 

1654x1672, 104 Kb / Гиена, автомобиль, анекдот, , смех

Гиена, автомобиль, анекдот, смех

комментарии
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Polina | 31.10.2021 23:37
чет напомнило: Грустная игуана.
Рассказ от одного владельца: "На день рождения подарили игуану. обрадовался, играл с ней, кормил, а потом она меня за палец цапнула. я на нее обиделся, потом смотрю: а она так на меня преданно и грустно смотрит, таскается за мной по всему дому, в глаза заглядывает: "прости, мол, хозяин". с утра просыпаюсь, а игуана рядом сидит, смотрит грустно. ну я аж расчувствовался. но рука-то у меня опухла. игуану в охапку и к доктору. там и выяснилось, что этот вид игуан ядовит, только яд у них очень слабый, поэтому они сначала кусают, а потом тупо таскаются за жертвой, ждут пока подохнет....."
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